Trabzonspor - Molde maçı kaç kaç, golleri kim attı? 5 Ağustos Trabzonspor - Molde UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı başladı mı? İlk 11!
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Trabzonspor - Molde maçı kaç kaç, golleri kim attı? 5 Ağustos Trabzonspor - Molde UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı başladı mı? İlk 11!

Trabzonspor - Molde maçı kaç kaç, golleri kim attı? 5 Ağustos Trabzonspor - Molde UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı başladı mı? İlk 11!
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Heyecanla beklenen Trabzonspor - Molde UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı bugün başlıyor. Maçın başlamasıyla birlikte Trabzonspor - Molde ilk 11'i merak edildi. Peki, Trabzonspor - Molde maçı başladı mı? Trabzonspor - Molde ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Trabzonspor - Molde maçın gollerini kim attı? İlk 11 açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde...

Temsilcimiz Trabzonspor bugün Molde ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı olan Trabzonspor - Molde maçı başladı mı, bitti mi? Maç kaç kaç devam ediyor? Trabzonspor - Molde gollerini kim attı? Trabzonspor - Molde hangi kanalda? Trabzonspor - Molde maçın hakemleri kim? Trabzonspor - Molde ilk 11 açıklandı mı?

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Molde maçı bugün 5 Ağustos Perşembe günü saat 20:30 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı A Spor kanalında yayınlanacaktır. Maç henüz başlamadı. Maçın diğer yayınlanacağı kanallar ise A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 şeklindedir. Maç ayrıca Bilyoner TV 'de de olacaktır.

MAÇ BAŞLADI MI?

Maç saat 20:30'da başladı.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?

Trabzonspor - Molde maçı başladı. Maç şuanda 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şu şekilde:

Trabzonspor'un Golleri:

15. dakika : Anthony Nwakaeme

Molde'nin Golleri:

31. dakika : Ola Brynhildsen

...MAÇ 1-1 DEVAM EDİYOR...

TRABZONSPOR - MOLDE NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN İLK 11'İ AÇIKLANDI!

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

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Trabzonspor - Molde maçı kaç kaç, golleri kim attı? 5 Ağustos Trabzonspor - Molde UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı başladı mı? İlk 11! - Haberler
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