Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dar alan oyunları ve çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik