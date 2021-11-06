Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş camiası ayaklandı: Organize bir ekip var

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, lider konumda olan bordo-mavililerin 10 puan gerisinde kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Hakemlere tepki gösteren Kocadağ, taraftarı ve camiaya da mesaj gönderdi.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"TARAFTARIMIZ VE CAMİAMIZ İNANMAYA DEVAM ETSİNLER"

"Milli araya morali bozuk bir şekilde gidiyoruz. Sene başından beri sakatlıklar, eksik oyuncular... Bir süredir takım olarak oynamayı beceremedik. Taraftarımız takımdan daha iyisini bekliyor, haklılar. Hocamıza güveniyoruz. Lig maratonu çok uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen sene yaptıklarının üzerinde bir performans gösterebilecek kabiliyete sahip. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Lig, uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen seneki performansın üstünde bir performansı gösterebilecek kabiliyette. Taraftarımız ve camiamız inanmaya devam etsinler. Beşiktaş bunları atlatacaktır.

"BU HAKEMLERE YAPACAK BİR ŞEY YOK"

"Hakemlerin artık vücut dillerinden, yapmak istediklerinden, Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Tabii biz de daha iyi oynamalıyız. Bu, bir bahane olmayacak. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, eldeki malzeme bu. Bunu kabulleneceğiz ve iyi oynayacağız. Bu sene Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var."

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