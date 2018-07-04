Trabzonspor'la Anlaşamayan Sefa Akgün Erzurumspor'a Transfer Oldu

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde profesyonel yapılmak istenilen ancak bordo mavili takıma sunulan şartlar nedeni ile Özkan Sümer'den ret cevabı alan Sefa Akgün 1 Temmuz itibari ile boşa düştü.

Genç oyuncuya 1.600 Bin TL maaş ve 1461 Trabzon'u öneren Trabzonspor genç oyuncuya "bu teklifi kabul etmelisin" dedi. Bu tekliften memnun olmayan Sefa Akgün ve menajeri yeni kulüp aramalarına başladı.

ERZURUMSPOR'A İMZA ATTI

Erzurumspor ile görüşen ve büyük oranda anlaşan Sefa Akgün Erzurumspor'a imza attı. Trabzonspor'a 510.000 Bin TL ödeyecek olan Erzurumspor'un Sefa'nın 15 bin TL peşin ücret alacağı, aylık 4 bin TL kazanacağı ve sözleşmesine 7 milyon euroya serbest kalır maddesi koyduracağı gelen bilgiler arasında.