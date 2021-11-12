Trabzonspor kuvvet çalıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor kuvvet çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım'da sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım'da sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kondisyon salonunda yapılan günün ilk antrenmanda ısınmanın ardından denge ve mobilizasyon çalışmaları ile core ve genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.Bordo mavililer, bu akşam 17.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.


Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

 Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu

Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu

 Kaderi Abdullah Avcı'nın iki dudağının arasında! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor

Kaderi Abdullah Avcı'nın iki dudağının arasında! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title