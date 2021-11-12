Trabzonspor kuvvet çalıştı

GAZİANTEP (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım'da sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kondisyon salonunda yapılan günün ilk antrenmanda ısınmanın ardından denge ve mobilizasyon çalışmaları ile core ve genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.Bordo mavililer, bu akşam 17.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.