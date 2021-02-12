Trabzonspor Kulübünden Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Trabzonspor Kulübünden Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama Açıklaması

12.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:56
Trabzonspor Kulübünden Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Anastasios Bakasetas'a yöneltilen soruya ilişkin açıklama yaparak tepki gösterdi.

Trabzonspor Kulübü, Anastasios Bakasetas'a yöneltilen soruya ilişkin açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tesislerde dün gerçekleştirilen basın toplantısında Anastasios Bakasetas'a yerel bir gazete muhabirinin "ırkçı" yaklaşımla yönelttiği sorunun, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmadığı vurgulandı.

"Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA'nın ırkçılığa yönelik 'saygı' duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle futbolcumuza yönelik 'ırkçı' bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Aleyna Tilki Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor Kulübünden Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:14:42. #1.14#
title