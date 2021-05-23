Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Osman Sağıroğlu için Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, kamu kurum müdürleri, spor camiası, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Osman Sağıroğlu'nun cenazesi, Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler Spor
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