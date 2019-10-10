Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu

10.10.2019 13:37

Bordo mavili ekip, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder! #BarışPınarıHarekatı #KahramanlarımızınYanındayız" ifadelerini kullandı ve profil fotoğrafını Türkiye Bayrağı koydu.

Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımı;