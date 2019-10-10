Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu
SON DAKİKA: Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün! İşte anbean yaşananlar

Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu

Trabzonspor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde destek amaçlı bir paylaşım yaptı. Bordo mavili ekip, Twitter profil fotoğrafına Türk Bayrağı koyarak, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!" paylaşımında bulundu.

10.10.2019 13:37
Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu

Bordo mavili ekip, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder! #BarışPınarıHarekatı #KahramanlarımızınYanındayız" ifadelerini kullandı ve profil fotoğrafını Türkiye Bayrağı koydu.

Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımı;

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