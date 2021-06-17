Trabzonspor, Koita'yı resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

30 yaşındaki Gineli forvet Koita, en son Kasımpaşa'da forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam