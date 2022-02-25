Trabzonspor - Kayserispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Şubat Cuma Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının gollerini kim attı?

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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Ligde 63 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde olan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşma 3- 2, Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı. Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kayserispor : Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Abdulkadir, Cardoso, Ramazan, Thiam, Gavranovic

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özeti henüz yayınlanmadı.

Karşılaşma bittiğinde özet linkte yer alacaktır. İzlemek için tıklayınız .

İKİNCİ YARI

Dakika 59: Djaniny'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Dakika 49: Trabzonspor Edin Visca'nın golüyle farkı 1'e indirdi.

İLK YARI

Dakika 45: Kayserispor, Mame Baba Thiam ile farkı 2'ye çıkardı

Dakika 37: Ceza sahası dışında topu alan Anthony Nwakaeme 2 kişinin arasından çıkmak istedi ondan önce Abdulkadir Omur araya girip vuruşunu yaptı ancak top Silviu Lung'da kaldı.

Dakika 24: Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 19: Sağ kanattan Mame Baba Thiam'ın pasıyla Cardoso içeriye iyi ortaladı o bölgede Thiam düzgün bir vuurşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Dakika 14: Sağ köşe gönderi yakınlarında topu alan Miguel Cardoso çok şık bir çalımla rakibinden sıyrılıp içeriye ortasını yaptı ancak ceza sahası içinde kimse topa dokunamadı.

Dakika 11: Trabzonspor'da Manolis Siopis ceza sahası dışında aldığı topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak top üstten auta gitti.

Dakika 8: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Ramazan sağ kanattan içeriye ortaladı ancak Trabzonspor savunması topu karşıladı.

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