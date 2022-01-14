Trabzonspor kafilesi Sivas'a hareket etti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, Sİvas'a gitti.
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, Sİvas'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Sivas'a hareket etti.
Kafilede, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Siopis ve Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Trondsen ile Djaniny yer almadı.
Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu isimlere yer verildi:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Peres, İsmail Köybaşı, Puchacz, Denswil, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Hamsik, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Salih Kavrazlı, Cornelius, Koita"