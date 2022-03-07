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Trabzonspor, Kadıköy'e geldi

İhlas Haber Ajansı, Ozan Buğra Koşar - Spor
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Trabzonspor, Kadıköy'e geldi

- Trabzonspor, Kadıköy'e geldi Lider Trabzonspor, deplasmanda bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Kadıköy'e geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Trabzonspor, Kadıköy'e geldi

İSTANBUL - Lider Trabzonspor, deplasmanda bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Kadıköy'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, Ülker Stadı'na geldi. Dün İstanbul'a ulaşan bordo-mavililer Beşiktaş'ta kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleriyle maçın oynanacağı stada giriş yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Kadıköy, Spor, Haberler

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