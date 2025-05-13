Trabzonspor kaç kere Ziraat Türkiye Kupası kazandı?
Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı. Peki, Trabzonspor kaç kere Ziraat Türkiye Kupası kazandı?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor kaç kere Ziraat Türkiye Kupası kazandı?
TRABZONSPOR KAÇ KERE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KAZANDI?
Organizasyonda ilk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-78'de Adana Demirspor, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursaspor, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda da Alanyaspor karşısında kupayı kazandı.
Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.
Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.
Trabzonspor Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandı.
Takım / Kupa Sayısı
Galatasaray 18
Beşiktaş 11
Trabzonspor 9
Fenerbahçe 7
Ankaragücü 2
Göztepe 2
Altay 2
Gençlerbirliği 2
Kocaelispor 2
Bursaspor 1
Eskişehir 1
Sakarya 1
Kayserispor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1
Sivasspor 1