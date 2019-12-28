Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı.
28.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:43
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir
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