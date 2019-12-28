Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu,
28.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:41
Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu,
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
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