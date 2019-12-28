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Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu,

28.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:41
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'de sahasında 'u 6-2 yenen 'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu,

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
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