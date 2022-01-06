Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile ÖK Yeni Malatyaspor 10. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 46 puanla lider olan Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde yeni yılın ilk maçını oynayacak olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak moralli başlangıç yapmayı hedefliyor.

10. kez karşılaşacaklar

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

Trabzonspor evinde 15 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'dan sonra en yüksek puana ulaşacak

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49'a yükseltecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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