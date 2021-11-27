Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor

Haberler.com - Haberler | Spor
Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor

Trabzonspor, Avrupa devlerinin radarında olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Uğurcan Çakır'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Şu anda bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan milli kalecinin, yeni kontratla bonuslar hariç 9 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin bu hamleyi yıldız kaleciden iyi bir bonservis bedeli kazanmak için yaptığı ifade edildi.

Trabzonspor iç transferde düğmeye bastı. Bordo-mavili ekip şu anda takımın en değerli parçalarından olan milli kaleci Uğurcan Çakır'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

9 MİLYON TL KAZANACAK

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ücretinde iyileştirme yapacak ve mevcut sözleşmesini uzatacak. Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek. Süper Lig'de bu sezon 12 maçta forma giyen Uğurcan Çakır kalesinde 11 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.

Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra 'Yok artık' dedirtti

Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra "Yok artık" dedirtti

 Altay, Emre Belözoğlu'na 'Dur' dedi! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Altay, Emre Belözoğlu'na "Dur" dedi! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title