Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor

Trabzonspor iç transferde düğmeye bastı. Bordo-mavili ekip şu anda takımın en değerli parçalarından olan milli kaleci Uğurcan Çakır'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

9 MİLYON TL KAZANACAK

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ücretinde iyileştirme yapacak ve mevcut sözleşmesini uzatacak. Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek. Süper Lig'de bu sezon 12 maçta forma giyen Uğurcan Çakır kalesinde 11 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.

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