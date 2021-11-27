Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor
Trabzonspor, Avrupa devlerinin radarında olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Uğurcan Çakır'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Şu anda bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan milli kalecinin, yeni kontratla bonuslar hariç 9 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin bu hamleyi yıldız kaleciden iyi bir bonservis bedeli kazanmak için yaptığı ifade edildi.
Trabzonspor iç transferde düğmeye bastı. Bordo-mavili ekip şu anda takımın en değerli parçalarından olan milli kaleci Uğurcan Çakır'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
9 MİLYON TL KAZANACAK
Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ücretinde iyileştirme yapacak ve mevcut sözleşmesini uzatacak. Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek. Süper Lig'de bu sezon 12 maçta forma giyen Uğurcan Çakır kalesinde 11 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.
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