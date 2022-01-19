Trabzonspor-GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Ak, "Son dakikada gelen iki fırsat var üst üste, bunu değerlendiremedik.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Ak, "Son dakikada gelen iki fırsat var üst üste, bunu değerlendiremedik. Futbol olasılıklar oyunu. Her şey olabilir, kaderimizde bu varmış." dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın cezası nedeniyle basın toplantısında yer alan Orhan Ak, karşılaşma öncesi düşüncelerin maçın zor geçeceği şeklinde olduğunu belirterek, "İlk 45 dakika bunu çok net hissettik. İlk yarı amaçsız bir pas oyunu oynadık. Planlarımızda topa sahip olmak vardı. Rakibi mümkün olduğunca engelleyip Giresunspor'un kenar oyunundaki zaaflarını kullanmak istiyorduk. Çünkü Giresunspor rakibine topa vurduran bir takım. Teorik olarak çok antrenman yaptık oyuncularla bu konu üzerinde. İlk yarı tamamen kabul edemeyeceğiz bir oyun vardı." şeklinde konuştu.

İkinci yarı ise coşkuyla planlarını daha iyi sahneye koyarak daha tehditkar oynamaya başladıklarını vurgulayan Ak, şöyle devam etti:

"İyi oynarken çok talihsiz bir gol yedik. Geriye düşmemize rağmen oyuna geri döndük. İstediğimiz organizasyondan golü attık. Daha sonra taraftarımızın desteğiyle oyuna daha fazla yüklenmeye başladık. Son dakikada iki defa üst üste gelen fırsatı değerlendiremedik. Futbol olasılıklar oyunu kaderimizde bu varmış. Kaybettiğimiz iki puan nedeniyle üzüntülüyüz ama ikinci yarıdaki oyuna bir şey söyleyemeyiz. Konumumuz itibarıyla memnun gibi gözüksek de daha çok çalışmamız lazım. İkinci yarıdaki oyun bizi az da olsa tatmin etti. Üzücü olan taraf ilk ilk yarıdaki oyun ve seyirci önünde kazanamamış olmamız."

Ak, Giresunspor'un kenar ortalarındaki zaafını kullanmak istediklerini belirterek, "Kenar ortalara vurduran bir takım. Bunun üzerine çalıştık. İlk yarı tamamen kabul edemeyeceğimiz bir oyun. İkinci yarı tamamen bizim istediğimiz coşkuyla planlarımızı daha net devreye sokarak, daha kararlı, cesaretli tehditkar oynamaya başladık. İyi oynarken yediğimiz gol talihsiz bir gol. Geriye düşmemize rağmen hiç beklemediğimiz bir şeydi. Oyuna tekrar geri döndük. Rakibimizi birinci bölgeye yasladık. Son dakikada gelen iki fırsat var üst üste, bunu değerlendiremedik. Futbol olasılıklar oyunu. Her şey olabilir, kaderimizde bu varmış." diye konuştu.

-"Hüseyin Türkmen'in alınması teknik karar"

Hüseyin Türkmen'in taktiksel olarak, Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarıldığını anlatan Ak, "Abdülkadir Ömür'ü zaten Sivasspor maçında ağrılarından dolayı çıkartmak zorunda kaldık. Dün ve bugün denediği zaman oyunda da olmak istedi ve biz de başlamak istedik onunla. Fakat kendisi tekrar işaret edince değişmek zorunda kaldık. Hüseyin Türkmen de tamamen teknik bir karar. Yediği sarı kart sonrası geçiş takımına karşı oynadığımız için böyle bir hamle yapmak zorunda kaldık. Bu tür rakiplere karşı 10 kişi kalmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ak, son dakikada kaçan penaltılarla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Açıkçası bizde duran topları ve penaltıları Bakasetas, kullanıyor. Bununla alakalı devamlı çalışan bir oyuncu. İlk yarı dahil olmak üzere hep oyuna girmeye çalışan Bakasetas'tı. Kaçırdığı penaltının üzerine tekrar denemesi onun cesaretiydi. Ama bir gerçek daha var, kaleci Okan'ın ikinci penaltıyı kurtarması. Onu tebrik etmek gerekiyor. Bunlar olacak futbolun içinde, kabul edilebilir şeyler."

Keleş: "Skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektik"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise Trabzon'a kazanmaya geldiklerini belirterek, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama birçok eksiğimiz vardı. Özellikle orta saha bölgesinde eksiktik. Maçta özellikle savunma kısmını iyi yaptık, daha sonra golü bulduk. Golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsüyle biraz sıkıntı çektik. Oyuna müdahale yapamadık kulübemiz zayıftı. İstediğimiz 3 puandı ama zor deplasmanda 1 puan sevindirici. Okan'a da kurtardığı iki penaltı atışı için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, kadro derinliği açısından eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Transfer konusunu bu hafta çözeceğiz gibi görünüyor. Bugün 6 oyuncu eksikliğimiz vardı. Her mevkiimizi güçlendirmek istiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu hafta transfer yasağını kaldıracağız. Görüştüğümüz oyuncular var." şeklinde konuştu.

Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan cezalı

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan, cezalı duruma düştü.

Ligde 4. sarı kartlarına ulaşan oyuncular, hafta sonunda Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.