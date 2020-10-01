Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Trabzonspor bir süredir sözleşme feshi için görüştüğü Guilherme konusunda istediğini aldı ve Brezilyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, alacaklarına karşılık Guilherme'ye 350 bin euro ödeyecek.