Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
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Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

01.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:05

Trabzonspor bir süredir sözleşme feshi için görüştüğü Guilherme konusunda istediğini aldı ve Brezilyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, alacaklarına karşılık Guilherme'ye 350 bin euro ödeyecek.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Guilherme ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, tecrübeli futbolcuya alacaklarına karşılık 350 bin euro ödeyecek.

GEÇEN SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000 euro ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 18 maça çıkan 29 yaşındaki Guilherme, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
Haber Yorumları (2)
!!!!!!!!!!!!!!: yazıyorum buraya nor alın beşiktaşa gelecek bu oyuncu
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ACİLLLLLLL SERGEN HOCA: beşiktaş acale et kaçırma bu adamı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 16:13:02. #1.15#
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