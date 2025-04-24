Trabzonspor Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Göztepe maçı 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Göztepe maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Göztepe maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.

TRABZONPOR GÖZTEPEMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Göztepe maçı Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.