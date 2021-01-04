Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

04.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:21
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon grubunda yer alırken diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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