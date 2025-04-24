Trabzonspor Göztepe hangi kanalda? Trabzonspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Trabzonspor Göztepe ZTK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Göztepe maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Göztepe maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Göztepe maçını ATV'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden canlı Trabzonspor Göztepe maçını izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Göztepe maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.