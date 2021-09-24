Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı başladı

Süper Lig'de yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı.

Süper Lig'de yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, ilk 6 haftalık bölümde geride kalan sezonda 5 puan toplarken, bu sezon ise 14 puan elde etti.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İH Konyaspor karşısında 81 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda Eddie Newton yönetiminde ilk 6 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. 5 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu haftada 18. sırada bulunuyordu.

Bu sezon ise Abdullah Avcı yönetiminde lige başlayan bordo-mavili ekip, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Rakip fileleri 13 defa havalandıran Trabzonspor, ağlarında 6 gol gördü. 14 puan toplayan bordo-mavililer, averajla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

REKORLAR SEZONU

En son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra deplasmanda mağlup olmayarak 21 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı söz konusu süreçte 11 galibiyet, 10 beraberlik performans sergiledi.

Trabzonspor, 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı.

(Gökmen Şahin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Caner Cindoruk
Spor Rıza Çalımbay Cristiano Bülent Uygun Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:12:03. #1.17#