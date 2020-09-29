Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

29.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:49

- Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

- Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra sol üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır, sağ kasığında ağrısı bulunan Abdulkadir Parmak ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Diabate antrenmanda yer almazken, Kamil Ahmet de takımdan ayrı çalıştı.

Ekuban takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş maçında sakatlanan ve Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Ekuban takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Eddie Newton ile kısa bir görüşme yapan Ganalı oyuncu, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Eddie Newton'dan oyuncularına alkış

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bugün yapılan antrenmanda oyuncularının ortaya koyduğu performansı alkışladı. Bordo-mavili takımda yeni bir sistem kurmaya çalışan 48 yaşındaki İngiliz teknik adam, yapılan taktik antrenmanında isteklerini yerine getiren oyuncularını alkışlayarak tebrik etti.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN

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