Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, ikinci finalist oldu. Bordo-mavililer, Konyaspor'u 5-1 ile geçen Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Kupanın sahibini belirleyecek dev karşılaşma 14 Mayıs'ta oynanacak. Trabzonspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi. Tekke, 2 Nisan'da Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü.

Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Ligde arzu etmediği bir sezon yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, yarı final maçında takımlarına destek verdi. Göztepe taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, misafir taraftar tribününde yer aldı.

Trabzonspor taraftarları Filistin'e destek mesajları verdi. Bordo-mavili taraftarlar, tribünlere 'Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil', 'Gazze'de Savaş yok, Soykırım var, Talan var, Zulüm var, Açlık var', 'Zulme Lanet, Gazze'ye Özgürlük' yazılı pankartları tribünlerin önüne astılar.

Bu sonuçla adını finale yazdıran ikinci takım olan Trabzonspor, Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'ın rakibi oldu. Kupanın sahibinin belli olacağı karşılaşma 14 Mayıs'ta oynanacak. Öte yandan 49 yıl sonra yarı finale yükselen Göztepe de 55 yıl sonra finale çıkıp kupa kazanma fırsatı tepti.

GalatasarayTrabzonspor maçı14 Mayıs'ta 20.45'te oynanacak.