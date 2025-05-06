Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Trabzonspor Galatasaray maçı kadrosunda kimler var?

Trabzonspor'un Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı kadrosunda kimler var? İşte, Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler!

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Papara Park'ta gerçekleşecek mücadele, 10 Mayıs 2025 saat 19.00'da başlayacak.

Trabzsonpor - Galatasaray maçı Bein Sports ekranlarından seyredilebilecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor'un Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C: 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunuldu.

TRABZONSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ!

Trabzonspor:

Uğurcan,Lundstram, Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Simon Banza, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk



Galatasaray:

Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.