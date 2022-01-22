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Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor Galatasaray maçına hazır
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, 23'üncü haftanın kapanış maçı olan Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.30'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda bordo mavililer yarın oynanacak maç için taktik çalışması yaptı.

Bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için bugün saat 16.30'da havayoluyla Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.


Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Haber

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