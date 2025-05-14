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Trabzonspor Galatasaray hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Galatasaray hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Trabzonspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Galatasaray maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Galatasaray maçını ATV'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden de canlı Trabzonspor Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Galatasaray hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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