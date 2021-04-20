Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor, hem bu sezonki derbi galibiyeti özlemine hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor, hem bu sezonki derbi galibiyeti özlemine hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Süper Lig'de son 4 maçını beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen bordo-mavililer, hem derbi galibiyeti özlemini hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalamak istiyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

5 DERBİNİN 4'ÜNÜ KAYBETTİTrabzonspor ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1'ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ayrılırken, Galatasaray ile oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 mağlup tamamlamıştı.11'DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYORTrabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Yunus'un sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Hugo'nun yanı sıra tedavileri tamamlanan Ekuban ile Afobe'nin de takıma dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son olarak Atakaş Hatayspor ile oynanan maçın 11'inden farklı olarak Galatasaray karşısında savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Hugo'ya, orta sahada Baker'in yerine Berat'a ve hücum hattında da cezalı Yusuf'un yerine sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanan Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle: "Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny"SAKAT: YunusCEZALI: Yusuf

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın
Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın
Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Cengiz'in, 'Donk'un cinsel partisinden bıktık' söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum
Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:52:51. #1.16#

title