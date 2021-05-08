Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor: 2-1

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet NarinçTRABZONSPOR: Uğurcan- Serkan, Hüseyin, Edgar, Marlon- Baker, Bakasetas- Abdülkadir Ömür(Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme(Dk.90+3 Kamil Ahmet)- Djaniny(Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç

TRABZONSPOR: Uğurcan- Serkan, Hüseyin, Edgar, Marlon- Baker, Bakasetas- Abdülkadir Ömür(Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme(Dk.90+3 Kamil Ahmet)- Djaniny(Dk.82 Yusuf)FRAPORT-TAV ANTALYASPOR : Boffin- Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov- Nuri, Hakan(Dk.82 Orgill)- Gökdeniz, Fredy, Amilton- Podolski(Dk.57 Serdar)(Dk.67 Sam)GOLLER: Dk.13 Nwakaeme, Dk.49 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)- Dk.66 Amilton (Fraport-TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Ekuban (Trabzonspor)- Naldo, Fredy, Boffin (Fraport-TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini 13'de Nwakaeme ve 49'da Abdülkadir Ömür kaydederken, konuk ekibin tek golü 66'da Amilton'dan geldi.13'üncü dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının gerisine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.17'nci dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Boffin kontrol etti.27'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Nwakaeme'nin kaleye gönderdiği topu Boffin son anda kornere çeldi.31'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Edgar'ın kafa vuruşunda Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.49'uncu dakikada Bakasetas'ın dokunuşunda Hakan'dan seken top penaltı noktasının hemen gerisindeki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.66'ncı dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında altı pas içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.74'üncü dakikada Sam'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarıya çıktı.85'inci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM