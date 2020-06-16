Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Trabzonspor yönetimi ile uzlaşma sağlayan eski başkan Muharem Usta, alacağı 38 milyon 438 bin 477 TL'yi kulübe bağışlama kararı aldı.

Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem Usta'nın kulüpten alacağı 38 milyon 438 bin 477 TL'den vazgeçti.

Bordo mavililer, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak eski başkan ile uzlaşma sağladıklarını ve Usta'nın alacaklarını kulübe bağışladığını duyurdu.

Bu sürpriz gelişmeyle ilgili bir açıklama yapan Trabzonspor'un internet sitesinden yayınladığı açıklamada, "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır" ifadeleri kullanıldı.