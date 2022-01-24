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Trabzonspor, Enis Destan'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Trabzonspor, Enis Destan'ı sağlık kontrolünden geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Altınordu'nun başarılı hücumcusu Enis Destan ile görüşen Trabzonspor, bu transferde mutlu sona ulaşırken, genç yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Altınordu'nun başarılı hücumcusu Enis Destan ile görüşen Trabzonspor, bu transferde mutlu sona ulaşırken, genç yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren Trabzonspor, Altınordu'nun 19 yaşındaki santrforu Enis Destan'ı kadrosuna kattı. Bu futbolcu için yapılan görüşmeler sonucunda mutlu sona ulaşan Süper Lig'in lideri, genç oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Enis Destan, Trabzonspor, Altınordu, Transfer, Spor, Haber

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