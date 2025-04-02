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Trabzonspor elendi mi? Bodrum yenerse Trabzonspor eleniyor mu ZTK?

Trabzonspor elendi mi? Bodrum yenerse Trabzonspor eleniyor mu ZTK?
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor. Maç 2-2 devam ediyor. Peki, Trabzonspor elendi mi? Bodrum yenerse Trabzonspor eleniyor mu ZTK?

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Trabzonspor elendi mi? Bodrum yenerse Trabzonspor eleniyor mu ZTK?

TRABZONSPOR ELENDİ Mİ?

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Maç 2-2 berabere devam ediyor. Eşitlik bozulmazsa maç uzatmalara gidecek. Maçta eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı atışları ile kazanan taraf belirlenecek

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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