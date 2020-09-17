Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı
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Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

17.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:23

Trabzonspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan iile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

200 BİN EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı geçtiğimiz yaz LASK'tan 200 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

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