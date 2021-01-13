Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olacağını açıkladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olacağını açıkladı Açıklaması

13.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:34
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olacağını açıkladı Açıklaması

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Trabzonspor'da görev yapmış değerli arkadaşlarımızdan fikir alışverişinden bulunduk. Bu durumu kendi kurulumuzda değerlendirdik ve bir dönem daha son olarak divan başkanlığına aday olmaya karar verdik.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Trabzonspor'da görev yapmış değerli arkadaşlarımızdan fikir alışverişinden bulunduk. Bu durumu kendi kurulumuzda değerlendirdik ve bir dönem daha son olarak divan başkanlığına aday olmaya karar verdik." dedi.

Sürmen, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulunca Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen basınla buluşma ve değerlendirme toplantısı yaptığı konuşmada, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı ve tüm kurulların belirli periyotlarda seçimlerle gelerek süre sonunda görevi devrettiklerini söyledi.

Divan başkanlığına tekrar aday olacağını açıklayan Sürmen, "Biz de 2 dönem divan başkanlığı yaptığımız için daha önce de yaptığımız istişareleri bu sefer genişlettik. 2020'de internet üzerinden yaptığımız divan başkanlığı genel kurulunda yıl başından önce düşüncemizi açıklayacağımızı söylemiştik ancak pandemi nedeniyle istişare yapmak, bir araya gelmek, sohbet etmek zor. Bu süreçte mümkün olduğunca sporun paydaşları ve Trabzonspor'da görev yapmış değerli arkadaşlarımızdan fikir alışverişinden bulunduk. Bu durumu kendi kurulumuzda değerlendirdik ve bir dönem daha son olarak divan başkanlığına aday olmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Sürmen, transferlerle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Transferler konusunda sosyal medyadan da bu konuda bize inanılmaz eleştiri var. Deniyor ki 'Transferler konusunda bir şey söylemiyor musunuz?' Biz 2019-2020 sezonu sonunda kurul olarak bir mülakat yaptık. Orada 2019-2020 transferlerinin camiamızın beklentilerine uygun olmadığını, Trabzonspor camiasının transferdeki, özellikle yabancı transferlerindeki hataları çok kabullenemediğini söyledik. Salgın nedeniyle genel kurul yapamadığımız için pandemi olmasa buralarda bunları anlatıyorduk. Divan üyelerimiz bu bilgilerden haberdar oluyordu. 2020 genel kurulumuzu da pandemi nedeniyle internet üzerinden yaptık. Burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte yönetim kuruluyla birlikte ne yaptıysak kulübün menfaati neyi gerektiriyorsa onun peşine gittik."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede o yıl 140 milyon lira ödeme yapılması gerektiğini belirten Sürmen, "Bu 140 milyonun çözümünde her kimin katkısı varsa teşekkür ederim. Bizim de bir kibrit çöpü kadar katkımız olduysa bundan onur duyarım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Alparslan Türkeş Oğuzhan Asiltürk
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olacağını açıkladı Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 18:50:36. #1.14#
title