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Trabzonsporlular Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzonsporlular Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Avcı, beraberindeki futbolcular Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Fode Koita, Stefano Denswill, İsmail Köybaşı ve Manolis Siopis, Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun da yer aldığı ziyarette Avcı ve futbolcular, Trabzonspor forması hediye ettikleri özel öğrencilerle bir süre futbol oynadı.

Futbolcular, çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ziyaret anısına Sağıroğlu ve Avcı, çocuklarla birlikte okulun bahçesine fidan dikti.

Bordo-mavili futbolcular, kentteki özel eğitim okullarına da forma bağışında bulundu.

Trabzonsporlular Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

Trabzonsporlular Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

Trabzonsporlular Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri

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