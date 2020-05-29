Trabzonspor'dan Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı Trabzonspor Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi. Kaynak: AA