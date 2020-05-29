Trabzonspor'dan Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
29.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:09
Trabzonspor Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.
Kaynak: AA