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Metin Alper, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Servet Alper'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA

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