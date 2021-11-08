Trabzonsporlu futbolcular Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in tedavilerine başlandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncular Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in tedavilerine başlandığı bildirildi.

Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Çelik, aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edildiğini belirterek, "Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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