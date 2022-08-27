Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğurcan Çakır sakatlandı.

KARNINDA YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Uğurcan Çakır, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.