Trabzonspor'da transfer çalışmaları

15.08.2019 13:17

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon'a geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan forvet oyuncusu Daniel Sturridge'nin annesi ve amcası, Trabzonspor ile görüşmek üzere önce İstanbul'a, bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le Trabzon'a ulaştı.

İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile alandan ayrılan anne Grace Sturridge ile amca Dean Sturridge'nin, Trabzonspor yönetimi ile burada görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag mücadelesini de izleyecekleri öğrenildi.

Anlaşma sağlanması durumunda Daniel Sturridge'in de Trabzon'a davet edileceği belirtildi.

Kaynak: AA