Trabzonspor'un Anlaşmaya Vardığı Anthony Nwakaeme Trabzon'a Geldi
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi.
İsrail'in Hapoel Beer Sheva ekibi formasıyla dün gece UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Kıbrıs Rum Kesimi'nde APOEL maçına çıkan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, buradan uçakla İstanbul'a, daha sonra da Trabzon'a ulaştı.
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Nijeryalı futbolcu, izleme komitesi üyesi Caner Çuvalcıoğlu tarafından karşılandıktan sonra kulübe ait araçla Trabzon Havalimanı'ndan ayrıldı.
Bir süre önce İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Nwakaeme ile son görüşmelerin ardından basın huzurunda sözleşme imzalanması bekleniyor.
YORUMLAR (2)
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golcü lâzım değil. muhammed beşir gönderilmeyip işlenseydi çok iyi gölcü olurdu. orta sahaya birkaç savaşçı lazım. kuçka ve sosa bu takımı ligden düşürecek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İsrail takımından transfer yapacak kadar ne yaşadık bunu merak ediyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır