Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor, 26 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda deplasmanda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, 26 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda deplasmanda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.30'da yapılan antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise mobilizasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı. Salonda çalıştığı belirtilen Dorukhan antrenmanda yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren ve Sivasspor mücadelesinde yer almayan Abdulkadir Parmak da antrenmana katıldı.Bordo-mavililer, yarın saat 10.00'da Roma'ya hareket edecek ve saat 18.00'de burada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Fuat Oktay Buğra Kavuncu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Muslera Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzonspor'da Roma maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:32:59. #1.15#

title