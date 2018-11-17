Trabzonspor'da Kadro Dışı Bırakılan Onur Kıvrak: Paramı Hemen Ödeyin
Trabzonspor'da Burak Yılmaz ile kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak, 2 milyon euro alacağının ödenmesi için menajerini kulübe yolladı. Menajer, paranın hemen ödenmesini talep edince tesislerde tartışma çıktı.
Trabzonspor'dan alacağı olduğunu söyleyen Kaleci Onur Kıvrak, menajerini kulübe gönderdi. Trabzonspor yöneticileriyle Onur Kıvrak'ın menajeri Engin Kırkpınar arasındaki görüşmede sinirlerin gerilmesi üzerine menajer tesislerden gönderildi.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, yaklaşık 2 milyon euroluk alacağı için menajerini kulübe gönderdi.
MENAJER TESİSLERDEN GÖNDERİLDİ
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki görüşmede menajer Engin Kırkpınar ödemenin hemen yapılmasını talep etti. Ancak yöneticiler bu rakamın bir anda ödenemeyeceğini belirtince tartışma çıktı.
Gerginliğin yükselmesi üzerine menajer Kırkpınar, tesislerden gönderildi.
Bu gelişmenin ardından Kırkpınar'ı telefonla arayan yöneticiler, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürmesi gerektiği söylese de yeni bir toplantı için tarih belirlenmedi.