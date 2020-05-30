HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
30.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:17

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi. Ağaoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi Joao Pereira'nın yürürlükte olan sözleşmesi bu sezon sona eriyordu. Kendisiyle bir yıllık daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Joao hepimizin yakından tanıdığı iyi bir profesyonel. Yüksek aidiyet duygusuna sahip, Trabzon'u, Trabzonspor'u ve şehrin insanlarını sevmiş, kendisini de sevdirmiş önemli bir futbolcumuz. Trabzonspor olarak temel prensibimiz kulübümüze uzun süre hizmet eden futbolcularımız, yerli veya yabancı olsun futbol kariyerlerini kulübümüzde tamamlamalarını temenni ediyoruz. Kendisi de futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini ifade etti. Hem içinde bulunduğumuz şartları hem de önümüzdeki sezon dünyadaki tüm futbol kulüplerinin ciddi bir finansal sıkıntıyla yüz yüze geleceğini çok iyi ve net olarak bildiğini ifade etti. Kulübümüzün finansal imkanları doğrultusunda her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Kendisi bu yapının önemli bir futbolcusu. Taraftarımızın tabiriyle bizim küçük eniştemiz. Bize uzun süre aidiyet duygusuyla hizmet etmiş olan her futbolcumuz, başımızın tacıdır. Futbolu bu kulüpte bırakmaları en büyük arzumuzdur. Futbolu bıraktıktan sonra da profesyonel anlamda alabilecekleri görev varsa kulübümüzde devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Kendisi inanılmaz tutumlu bir arkadaşımız olduğu için futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzün kasasını kendisine emanet edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte çok önemli başarılara imza atacağız. Önümüzde çok önemli kupa yarı finali, kupa finali ve sekiz final niteliğinde lig maçımız var. Bu takımın taraftarlarının, şehrimizin bir hayali var. İnşallah o hayali gerçekleştiren insanlar olarak hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz noktaya birlikte ulaşırız" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, diğer futbolcularla ilgili olarak ise, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Bilal Başacıkıoğlu ve Majed Hosseini'nin sözleşmelerinden doğan opsiyon hakkını kullandık. Bilal ve Hosseini önümüzdeki sene Pereire ile birlikte takımımızla devam edecekler. Bizim burada temel prensibimiz kadro yapımızı muhafaza etmek. Kaptanımız Jose Sosa'nın sözleşme konusunu herkes merak ediyordur. Kesinlikle ve kesinlikle jose Sosa ile aramızda finansal hiçbir sorun mevcut değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Sadece onunla ilgili olarak, ileriye dönük kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Kaptanımız da bizimle devam etmek istiyor. Hakkında yapılan ve yaratılan spekülasyonlara da bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bunu defalarca ifade ettim. Bu takımın önemli bir parçası, bu takımın kaptanı ve bizimle birlikte sıkıntılı süreç içerisinde çok önemli sorumluluklar aldı. Yükün de önemli bir bölümünü omuzlayan, kulübümüzü taşıyan isimlerden biri. Kaptanımızla herhangi bir sorunumuz yok. Camiamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Joao Pereira ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sözlerime başlamadan önce Başkanımıza, hocamıza ve Trabzonspor'un içinde yer alan herkese bana bu güveni gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a ilk geldiğimde kontrat imzalarken bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmemiştim. Kulübe geldiğim ilk günden beri hep en iyi savaşımı verip, en iyi performansımı göstermek istedim. Bugün de bunun karşılığında sözleşme yeniliyoruz. Takımımız yıllar boyunca hep daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu yıl tarih yazmaya çok yakınız. Sekiz final maçımız var bu sekiz maçta başarılı olursak hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür etmeyi unuttuğum taraftarlarımız ve Trabzonlular var. Hem bana hem eşime hem de oğluma çok sıcak davranıyorlar. Eğer ki biz burada mutlu ve huzurlu yaşıyorsak bunda onların bu içten tavırlarının da çok büyük önemi var. Belki kupa veya kupaların sözünü veremem ama bireysel olarak sözünü verebileceğim bir şey var; her zaman buranın bir parçası olacağıma, her zaman Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapacağıma, Trabzonspor'un prestiji için terimin son damlasına kadar koşacağıma ve savaşacağıma söz veriyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Spor
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor Spor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu Spor
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti Spor
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek Spor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin Spor
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Bülent Kuşoğlu
Magazin Özkan Uğur Acun Ilıcalı Hatice Çarpar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Antalya Haziran Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 18:17:04. #1.14#
title