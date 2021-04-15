Trabzonspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, dar ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

Antrenmana salonda çalışan Yunus Mallı, Anders Trondsen ve Caleb Ekuban'ın katılmadığı, sakatlıkları düzelen Benik Afobe ve Anthony Nwakame'nin ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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