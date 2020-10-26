Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor
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Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor

26.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:46
Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında bütün kredisini tüketti. Başkan Ağaoğlu, bugün ekibiyle bir araya gelerek Abdullah Avcı ismini masaya yatıracak.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetten sonra teknik direktör konusu yine gündeme geldi, Eddie Newton bütün kredisini tüketti. Geçen sezon verilen şampiyonluk mücadelesinin ardından yeni dönemde alınan kötü sonuçlar hem camiayı hem de taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Kötü gidişata rağmen Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun uzun süredir arkasında durduğu İngiliz teknik direktörün gönderilmesi yönünde görüş bildiren yönetim kurulu üyelerinin, 6. haftada 5 puanda kalınması ve zirve yarışından biraz daha uzaklaşılmasının ardından bu konudaki tavırlarında ısrar edeceği ve artık geri dönüşün olmadığı öğrenildi.

SON KARAR AÇIKLANACAK

Milliyet'in haberine göre, Başkan Ağaoğlu'nun bugün Trabzon'a gelerek önce ekibiyle bir görüşme yapacağı, sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile ilgili son kararını açıklayacağı bildirildi. Bir süredir adı bordo-mavili ekip ile anılan Abdullah Avcı'nın ise sözleşme süresi konusundaki ısrarının sürdüğü ve mukavelenin en az 2.5 yıl olmasını istediği kaydedildi.

Yönetim, Newton ile ilgili son kararını vermesinin ardından Avcı ile tekrar pazarlık masasına oturacak. Bordo-mavili idareciler ilk olarak sözleşme süresini daha aşağıya çekmek için uğraş verecek.

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Haber Yorumları (5)
DDDD: Abdullah avcı nın da çok teknik özelliği yok hiç oyunu okuyamıyor bir sistemi yok bu paraya trabzon dışarıdan çok güzel bir hoca neden getirmiyor
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FENERLY: Fenerbahçeli olarak senin için üzülüyorum Newton ve büyük saygı duyuyorum. . . Umarım o takımda değil de bir başka takımda çok büyük başarılara imza atarsın ve çok iyi yerlere gelirsin. . .
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CİMBOMLU_34: Trabzonspor''a emek veren, yıllardır umutla bekleyen, takımına desteğini hiç kesmeyen trabzonspor taraftarlarına yazık ettiniz ! onların günahı ne ! 7 den 70 e takımına bu kadar sadık bir taraftar grubu varmı !
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