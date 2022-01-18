Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı - Haberler Spor
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Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililerde Covid-19 testi pozitif çıkan Fode Koita idmana katılmadı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasındaki GZT Giresunspor karşılaşmasına hazırlanan Trabzonspor'da son çalışmalar tamamlandı. Bordo mavili oyuncular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda yarın oynanacak maç öncesi taktik çalıştı. Son idmanda sakatlıktan çıkan Djaniny ve Trondsen yer alırken, Covid-19 testlerinde pozitif çıktığı için karantinaya alınan Fode Koita ile izolasyon süreçleri devam eden Nwakaeme ile Siopis katılmadı.


Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Giresunspor, Koronavirüs, Trabzonspor, Fode Koita, Spor, Haber

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