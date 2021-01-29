Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

29.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:22
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından dünü izinli geçiren Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından dünü izinli geçiren Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular, salonda rejenerasyon ve mobilizasyon çalışmaları, diğer oyuncular ise sahada dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunları ile son buldu.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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