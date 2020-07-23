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Trabzonspor'da Bayram Bektaş da gündemde

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmasından sonra bir çok teknik adamı gündemine aldı.

Trabzonspor'da Bayram Bektaş da gündemde
23.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:26

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmasından sonra bir çok teknik adamı gündemine aldı. A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrıldığını açıklayan Trabzon doğumlu teknik adam Bayram Bektaş da Karadeniz ekibinin gündemine giren isimler arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer alan Bayram Bektaş, görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine geldi. Bayram Bektaş, Şenol Güneş'in ayrılığa onay vermesinin ardından kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de kendi ideallerini ve düşüncelerini ortaya koyabileceği bir takımda çalışmayı arzu ettiğini açıklayan 46 yaşındaki teknik adam, şu an için her hangi bir takımla anlaşmasa da, bordo-mavili kulübün kendisiyle ilgili vereceği karara sıcak bakacağı biliniyor. Şenol Güneş, Bayram Bektaş'ın ayrılığına ve kariyer planlamasına onay verirken, genç teknik adamla ilgili de olumlu düşüncelere sahip. Trabzonspor'un Bayram Bektaş ile ilgili düşünceleri iyice ortaya çıkması halinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in görüşleri bu noktada büyük bir öneme sahip olacak.

Maliyeti düşük bir teknik adam

Finansal Fair Play kuralları kapsamında her yıl takım bütçesini kademeli olarak aşağıya doğru çeken Trabzonspor, teknik adam konusunda da ekonomik tabloya büyük bir önem veriyor. Gelecek sezondan itibaren takım maliyetini 14-15 Milyon Euro civarında tutmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, bu anlamda da hırslı, kendini ispat edecek ve kariyer planlaması yapan düşük maliyetle görevi kabul edebilecek, ileride maddi olarak sıkıntı yaşamayacağı bir teknik adam profili üzerinde duruyor.

Abdulllah Avcı ismi de ön planda

Trabzonspor, teknik direktör konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Kadro yapısına uygun bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planlayan bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı üzerinde de duruyor. Medipol Başakşehir ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Avcı'nın Trabzon ve Trabzonspor'la uyum sürecinin nasıl geçireceği de tartışlan konular arasında yer alıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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